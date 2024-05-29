Без таблеток и врачей: как с помощью йоги избавится от головной боли

Фото: www.globallookpress.com / A. G. Holesch

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Несколько простых упражнений могут избавить от неприятных ощущений.

Избавиться от головной боли помогают не только лекарства, но специальные физические упражнения. Какие именно, в беседе с изданием Lenta.ru рассказала фитнес-тренер Акулина Бахтурина.

По словам тренера, часто головная боль возникает из-за проблем с позвоночником, а именно — шейного отдела. Неприятные ощущения часто возникают у людей, которые ведут сидячий образ жизни, например, студенты и офисные работники. Простейшим упражнением для них станут поочередные наклоны головы к левому и правому плечу, круговые движения и повороты вправо и влево.

«Также нужно складывать руки в замок на затылке, опускать голову вниз подбородком к груди. В этом положении нельзя давить специально руками на голову. Шея должна расслабляться под весом рук. Поможет и вытягивание подбородка. Важно не заваливать голову назад, а именно тянуть шею вперед», — поясняет специалист.

Чтобы избавиться от ощущения тяжести в голове, тренер советует выполнить упражнение с вытягиванием позвоночника или скрутку. Для этого нужно лечь на спину, вытянуть руки и ноги, а затем — максимально растянуться. Затем нужно подтянуть колени к груди, приняв «позу эмбриона», и опустить голову.

Для профилактики головной боли, а также остеохондроза и проблем с шеей можно попробовать позу плуга, которую часто принимают во время занятий йогой. Для нее необходимо лечь на спину и согнуть ноги, потом приподнять таз, чтобы он оторвался от пола, и закинуть ноги за голову. В таком положении нужно провести несколько минут.

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