Интересный диалог: посол России в Турции рассказал про отношения двух стран

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Поможет ли сотрудничество с Россией решить экономические проблемы Турции?

Посол России в Турции Алексей Ерхов дал большое интервью сайту EADaily, в котором рассказал о внутриполитическом и экономическом состоянии Турции и перспективах росийско-турецких отношений.

По словам политика, несмотря на то, что президентские и парламентские выборы позади, ситуация в стране не самая стабильная. Причиной тому стало сильное проседание экономики — на сегодня инфляция оценивается в 70%, а ее пик может составить 75%. В бюджете не хватает порядка 500 миллиардов турецких лир, что в переводе на рубли превышает отметку в 1,3 триллиона, а к концу года дефицит может достичь 2,5 триллиона лир, а это, между прочим, составляет 6,5% годового национального дохода. Убыток Центробанка также составил внушительные 800 миллиардов лир. Вследствие проблем с экономикой начинают тормозиться такие «бюджетообразующие» отрасли, как автопромышленность, производство текстиля, строительство и так далее. Сегодня экономика Турции в основном зависит от внешнего финансового воздействия и иностранных инвестиций.

Ситуацию могло бы исправить улучшение торгово-экономического сотрудничества с Россией, однако турецкие бизнесмены подходят к этому с опаской, так как не все сделки возможно реализовать в условиях антироссийских санкций.

«США и ЕС откровенно запугивают турецкие кредитно-финансовые организации „различными наказаниями“ в случае сотрудничества с Россией. В результате объем банковских операций сильно сокращается, импортеры не могут перечислить средства за закупаемую продукцию, а экспортеры, соответственно, их не получают. Итог: за первый квартал экспорт в Россию сократился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бизнес „волком воет“, но сделать ничего не может», — объясняет Ерхов.

Посол также затронул тему войны в Газе. По его словам, позиции Москвы и Анкары по конфликту Израиля и Палестины одинаковы — Палестине необходимо собственное государство, иначе многолетний конфликт никогда не закончится. Сегодня Россия и Турция должны работать заодно, чтобы после окончания горячей фазы конфликта помочь двум странам наконец-то урегулировать ситуацию в регионе. Главное, чтобы в дело не вмешалась третья сторона, которой будет выгодно поддерживать боевые действия.

Касательно же специальной военной операции России на Украине и позиции Турции по ней, Ерхов ответил, что в свое время, при посредничестве Турции, двум сторонам конфликта почти удалось прийти к договоренности. Тогда переговоры были сорваны Западом, который потребовал от Зеленского продолжения войны, однако турецкое руководство до сих пор стремится сыграть инициативную роль в достижении мира.

В заключении посол отметил, что диалог Москвы с Анкарой очень интересен сам по себе. Обе стороны излагают различные подходы и выслушивают мнение друг друга. Что из этого получится — пока не знает никто, однако Россия твердо намерена продолжать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей.