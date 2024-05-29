Путин назначил своего помощника Дюмина секретарем Госсовета

Фото: © РИА Новости / Артем Геодакян

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Соответствующий указ президент России подписал сегодня.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении своего помощника Алексея Дюмина секретарем Государственного совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле объяснили новые должности помощника президента РФ Алексея Дюмина и замглавы администрации лидера страны Максима Орешкина. Путин подписал соответствующие указы 14 мая.