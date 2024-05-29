«Это очень опасно»: какие продукты не стоит брать в дальнюю поездку

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Danny Gys; 5-tv.ru

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Некоторые из них могут по-настоящему навредить здоровью.

Далеко не все продукты, которые россияне берут в дальнюю дорогу, могут стать безопасным перекусом. Какие из них стоит взять с собой в поездку, а от чего лучше отказаться, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

По ее словам, самым оптимальным вариантом будет взять с собой в дорогу сухие продукты. Любителям мяса, чтобы избежать негативных последствий, стоит заранее о нем позаботиться и, например, запечь в духовке.

Также во время поездки не стоит хранить продукты в обычных целлофановых пакетах, так как в них «все быстро задыхается». «Лучший друг» голодного путешественника — это специальные контейнеры, фольга или пергамент, а также ветчина, но только в вакуумной упаковке.

«А так стараться все-таки взять с собой более сухие какие-то продукты», — подчеркнула диетолог.

Это касается и еды быстрого приготовления, которую стоит заваривать уже в дороге.

Нутрициолог советует брать с собой различные фрукты вроде яблок. Но важно помнить, что, например, бананы и виноград могут вызвать брожение в желудке, поэтому их желательно исключить. Эксперт крайне не рекомендует брать с собой уже заправленные майонезом салаты — это «очень-очень опасно».

«Если отдельно, скажем, картофель запеченный может похраниться какое-то время, то вот уже нарезанный, особенно заправленный — ну это великолепная среда для развития бактерий», — объяснила специалист.

О крепких напитках эксперт посоветовала вообще не задумываться как минимум потому, что они — мочегонные. И сладкую воду, по мнению Соломатиной, тоже ни в коем случает не стоит брать. Остальные же напитки нужно хранить именно в термосе, захватив с собой в путешествие кофе или чай.

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