«Ради этого жила»: как Диана Макарова стала новой солисткой группы «Город 312»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Молодая певица покорила участников коллектива не только вокальными данными.

Новая солистка группы «Город 312» Диана Макарова попала в коллектив, прежде всего, из-за отличных вокальных данных и безграничного позитива. Об этом рассказал один из основателей музыкального коллектива Дмитрий Притула в интервью 5-tv.ru.

Несмотря на свой совсем юный возраст — 20 лет — артистке удалось пройти строгий отбор и доказать, что именно она сможет стать новой солисткой легендарной группы.

Изначально музыканты не планировали брать в коллектив настолько юную певицу, ведь, по словам Дмитрия, в молодых людях еще нет той глубины и жизненного опыта, которые нужны для исполнения их песен. Однако, когда участники коллектива прослушали Диану, то они сразу поменяли свое мнение.

Секрет успешного прослушивания

Во-первых, Макарова выделялась из толпы своим позитивным настроем.

«Она — как лучик света такой. Она улыбалась и была во всем этом пространстве настолько свободна. Мы подумали: надо ее послушать», — признается Дмитрий.

Музыкант наблюдал за остальными конкурсантами и отметил, что все были очень сосредоточенные и были «в себе».

«Она единственная, кто «светится», — рассказал Притула о своих впечатлениях о Макаровой во время отбора.

Да и сама певица была в восторге от всего происходящего и действительно буквально светилась от счастья и была полна энтузиазма.

«Да, я для этого жила всю жизнь. Я туда приходила с таким энтузиазмом!» — делится впечатлениями Диана.

Помимо жизнерадостного настроя, девушка обладает довольно сильным голосом, и ее манера пения пришлась по душе всем. Именно вокальные данные, прежде всего, дали ей большое преимущество.

Неожиданный вопрос

После прослушивания Дмитрий Притула решил выяснить больше информации о Диане, чтобы понять, стоит ли рискнуть. Ее расспрашивали практически обо всем, в том числе и о вредных привычках. Девушка ответила, что не курит и практически не употребляет алкоголь.

«Чуть-чуть, по праздникам», — уточняет певица.

Когда уже музыканты разъехались по домам, Дмитрий внезапно вспомнил, что не задал еще один важный вопрос — не злоупотребляет ли певица запрещенными веществами. Музыкант сразу позвонил Макаровой и буквально посреди ночи ошарашил девушку своим вопросом.

Диана тут же поспешила заверить, что ничем подобным не занимается. После этого девушку окончательно взяли в группу. Сейчас музыканты со смехом вспоминают этот случай.

Более подробно о том, что сейчас происходит с Аей (Светланой Назаренко), как в коллективе появилась новая солистка Диана Макарова и будущем популярнейшего коллектива «Город 312» смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.