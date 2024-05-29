В военных учениях Китая приняли участие собаки-роботы

Фото, видео: 5-tv.ru

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На что способны «стальные штурмовики»?

Китайские военные показали технологию, которая пришла прямиком из голливудских фантастических фильмов. Во время учений в Камбодже бойцы опробовали в действии боевого робота-собаку. Он оснащен гибкими механизмами, что позволяет дрону быстро бегать и прыгать. Это делает из него отличного разведчика.

Но в то же время робопес может взять на себя роль штурмовика и изрядно покусать противника. Правда, не зубами. На механической спине есть крепление для автоматической винтовки. На кадрах демонстрируют, как вооруженный дрон ведет за собой целый отряд китайских пехотинцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что кот из Китая попал в книгу рекордов Гиннесса. К экстремальному увлечению животное приобщил хозяин, опытный дрессировщик. Своего питомца он научил прыгать через обруч, нажимать на кнопки и вести баскетбольный мяч.