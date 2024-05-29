Многовековая борьба: почему Таиланд так стремится стать участником БРИКС

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; ВКонтакте / Кирилл Котков / 580824997; 5-tv.ru

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Правительство королевства одобрило проект письма о намерении войти в объединение.

Стремление Таиланда в БРИКС является логичным следствием многовековой политики королевства. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал востоковед Кирилл Котков.

По его словам, Таиланд придерживается позиции многовекторности еще с XIX века. Во времена колонизации западными странами юго-восточной Азии, Таиланд, носивший в те годы название Сиам, предпочел договориться с нейтральными странами, не заинтересованными в распространении своего влияния, чтобы обеспечить себе независимость.

И теперь Таиланд продолжает придерживаться той же политики.

«Таиланд во многом обеспечил свою независимость в конце XIX — начале XX века, поэтому почему бы не попробовать здесь? Тем более, недалеко находится Китай. Они не граничат, и Таиланд гораздо меньше оглядывается на Китай, чем тот же граничащий с Китаем Лаос. Но, с другой стороны, Америка находится далеко, и ее присутствие в юго-восточной Азии не настолько сильное, как оно было до 1975 года, до окончания войны во Вьетнаме», — объяснил специалист.

Котков также отметил, что отношения России и Таиланда всегда были хорошими. И сегодня государствам особенно важно сотрудничать.

К тому же, Таиланд находится между Индией и Китаем — странами, составляющими основу БРИКС, поэтому вступление в организацию позволит королевству значительно увеличить объемы торговли, а также привлечь большее число туристов. Так что Таиланд получает от членства в объединении очевидные выгоды.

К слову, именно Таиланд является одним из самых любимых мест отдыха среди россиян.

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