Прогрессивная шкала НДФЛ: кого затронет и как будет работать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Новая система налогообложения в России обещает быть более справедливой.

Минфин определился с параметрами предстоящего изменения налоговых ставок. В планах ведомства — введение прогрессивной шкалы НДФЛ, рост налога на прибыль и ряд других новаций.

Эксперты называют новую систему справедливой, поскольку она позволяет сохранить баланс между интересами государства, бизнеса и разных слоев населения. Но главное, что повышение налогов коснется исключительно людей с большим достатком. А изменения позволят в следующем году привлечь в бюджет страны дополнительные доходы в размере 2,6 триллиона рублей. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Для большинства россиян главный момент в новом законопроекте по изменению налоговой системы — перемены в ставке НДФЛ, то есть налога с физических лиц.

У кого доход до 2,4 миллиона рублей в год, то есть до 200 тысяч рублей в месяц, все останется по-прежнему — 13%. Кто побогаче — до пяти миллионов в год — отдадут государству уже 15%. При доходе до 20 миллионов в год придется заплатить уже 18%, до 50 миллионов — все 20%. А если доход еще больше — то 22%.

«Настройка системы делалась, в первую очередь, с прицелом на достижение лучшего баланса эффективности и справедливости. Запрос на справедливость стоял, что называется, во главе угла. Получат через, естественно, бюджетные возможности государства больший уровень необходимой социальной помощи. А также страна просто рванет вперед в части достижения национальных целей развития за счет более такого быстрого использования ресурсов, полученных, в первую очередь, с той высокой небольшой прослойки именно тех, кто может себе позволить», — объясняет председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Но есть нюансы. Главный заключается в том, что прогрессивная шкала на то и прогрессивная, что, по словам министра финансов, будет учитывать только те средства, которые превысят пороговый минимум в 2,4 миллиона рублей.

«Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей, или двух миллионов человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год. Важно, что люди будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с превышения. С базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. К примеру, человек, зарабатывающий 250 тысяч рублей в месяц — заплатит всего одну тысячу рублей дополнительно», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Можно сказать, речь идет о дополнительном выравнивании налоговой сферы.

«Дополнительное выравнивание в определенном смысле, дополнительные годы для семей не самых обеспеченных. Определенный рост нагрузки для семей наиболее богатых, граждан с самыми высокими доходами. То есть разрыв, естественно, сохраняется, но он будет меньше. И направление расходов, которые уже озвучены, — это дополнительная социальная поддержка, это развитие инфраструктуры, школы, больницы, дороги, все что очень важно и для социальной сферы, и для экономики», — отмечает, первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин.

В любом случае, все это не касается участников СВО — они как платили 13%, так и будут. Точно так же не стоит задумываться самозанятым, для них налоговая политика не изменится совсем.

«Вот это вот прогрессивный налог, он важен еще и тем, что он должен пробудить в российских крупных собственниках такую протестантскую логику. Когда вы занимаетесь бизнесом не для того, чтобы высасывать из него деньги. Значит, их прятать на Кипре и скупать яхты, чтобы была яхта на Мальте, яхта на Кипре, яхта в Англии. А для того, чтобы развивать само дело. То есть, чтобы это дело росло крепло и ширилось», — говорит экономист Василий Колташов.

Изменения коснутся и тех, получает доход от ценных бумаг или дивидендов. Кто получает до тех самых 200 тысяч, в год заплатят 13%, кто больше — 15%. Малый бизнес теперь будет платить НДС, если его доход выше 60 миллионов в год. Речь идет только о 3% предпринимателей, у остальных выручка обычно ниже.

При этом повышается порог так называемой «упрощенки» — льготной ставки налогообложения. Раньше это касалось тех, у кого доход был до 250 миллионов рублей, а теперь порог повысился до 450 миллионов.

«Правительство предложило вариант плавного перехода. Каким образом: вводят для малого бизнеса НДС, но предлагают вариативность применения ставок. Первый вариант — это обычная ставка 20% с применением вычетов. Второй вариант — это ставки без применения вычетов, 5% от доходов от 40 до 250 миллионов и чуть выше — от доходов от 200 до 450 миллионов рублей. Таким образом бизнес сможет постепенно подготовиться к переходу на полноценное налогообложение», — отмечает директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Наконец, особое внимание уделено семьям с двумя и более детьми, в которых доход на каждого человека не превышает полутора прожиточных минимумов в месяц. Они будут платить те же знакомые всем 13%. Но в конце года им вернут 7% в виде вычета. То есть, реально их налог составит 6%.