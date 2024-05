Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ Сегодня, 9:19 Елизавета Дмитриева 74 74

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника.