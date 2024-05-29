Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника.

Экипажи штурмовой авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает Минобороны РФ.

Штурмовики наносили удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись обратно на аэродром вылета.

По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

«Получили боевую задачу на командном пункте. Выполнили взлет парой в установленное время, полет к цели, пуск НАР с кабрирования. По докладу ПАН все цели поражены. Возврат на аэродром штатно, посадка парой», — сообщил летчик Су-25 Александр.

После выполнения боевой задачи была уничтожена специальная техника и живая сила противника.

Ранее 5-tv.ru показал, как российские зенитчики уничтожают дроны ВСУ на запорожском направлении. Ежедневно бойцы ВС РФ сбивают десятки украинских беспилотников, помогая продвижению штурмовиков.