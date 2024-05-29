Позвонила сестре перед смертью: в Москве найдено тело женщины с огнестрельным ранением

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Пьяный супруг избил ее и выстрелил в голову, предполагают следователи. Возбуждено уголовное дело.

На северо-востоке Москвы обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице в Telegram-канале, по факту произошедшего организована.

«28 мая 2024 года в квартире жилого дома, расположенного на северо-востоке Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений в области туловища и головы», — говорится в сообщении.

В том числе у нее нашли огнестрельное ранение в области головы. Следователи предварительно установили, что супруг погибшей нанес сначала ей телесные повреждения, а потом и себе. Мужчину нашли в квартире, где лежало тело женщины. Его доставили в реанимацию.

Как сообщил источник 5-tv.ru, муж — охотник, в злополучный день он в состоянии алкогольного опьянения угрожал супруге. Женщина за несколько минут до гибели позвонила сестре — так и удалось вызвать полицию на место. Однако прибывшие на место правоохранители нашли лишь тело убитой и ее мужа, сидевшего на стуле. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

По данным газеты «Московский комсомолец», убитая еще в 2011 году подавала на развод, но, как говорят соседи, жили они как супруги, воспитывая при этом двоих детей. Установлено, что мужчина выпивал, его даже за злоупотребление в 2023-м лишили права на хранение оружие.

Следователи организовали проверку, направленную на установление обстоятельств инцидента. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли огнестрельное оружие и арбалет. Назначен ряд судебных экспертиз, включая дактилоскопические и баллистические. По признакам преступлений, предусмотренных статьями «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина зарезал сотрудницу общепита на рабочем месте в Сыктывкаре. Он ворвался на кухню и нанес ей удары в область шеи, головы и груди. Злоумышленник оказался соседом сверху. Ему не нравился запах, который поднимается в его квартиру из заведения.