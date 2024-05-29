МИД России вызвал посла Мексики из-за отказов во въезде россиянам

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Гражданам РФ неоднократно запрещали допуск на авиарейсы в Мексику

МИД России вызвал посла Мексики Эдуардо Вильегаса Мехиаса из-за отказа россиянам во въезде в Республику. По словам главы консульского департамента МИД Алексея Климова, представителя Мексики уведомили о необходимости принять меры, чтобы необоснованных отказов больше не было.

Ранее россиянам неоднократно запрещали допуск на авиарейсы в Мексику, в основном, это были обычные туристы.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД России вызвал российского посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций. В комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой деталей вызова Копыркина не приводится, не называется и причина.