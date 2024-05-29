Не хватает денег: Трамп продал личный самолет из-за огромных трат на суды

Дональд Трамп продал личный самолет за 10 млн долларов из-за трат на суды

Фото, видео: Reuters / Steven Hirsch; 5-tv.ru

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Борт оценили в десять миллионов долларов.

Бывший президент США Дональд Трамп продал свой личный самолет за десять миллионов долларов. Речь идет о Cessna, этим бортом политик часто пользовался в период предвыборной кампании 2016 года.

Пойти на такие меры Трампу пришлось из-за высоких судебных расходов. По данным СМИ, за последние два года экс-лидер США потратил на суды более 80 миллионов долларов.

Дональд Трамп является фигурантом ряда судебных дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов и финансовых махинациях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Boeing Трампа врезался в другой самолет во Флориде.