Не хватает денег: Трамп продал личный самолет из-за огромных трат на суды
Дональд Трамп продал личный самолет за 10 млн долларов из-за трат на суды
Фото, видео: Reuters / Steven Hirsch; 5-tv.ru
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Борт оценили в десять миллионов долларов.
Бывший президент США Дональд Трамп продал свой личный самолет за десять миллионов долларов. Речь идет о Cessna, этим бортом политик часто пользовался в период предвыборной кампании 2016 года.
Пойти на такие меры Трампу пришлось из-за высоких судебных расходов. По данным СМИ, за последние два года экс-лидер США потратил на суды более 80 миллионов долларов.
Дональд Трамп является фигурантом ряда судебных дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов и финансовых махинациях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Boeing Трампа врезался в другой самолет во Флориде.