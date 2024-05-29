Российские бойцы в зоне СВО получили новейшие системы видеомониторинга

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Передвижной диспетчерский пункт оборудован по последнему слову техники.

Военнослужащие дорожно-комендантской службы получили новейший передвижной диспетчерский пункт, оборудованный по последнему слову техники. Сегодня, в День военного автомобилиста, Минобороны РФ опубликовало кадры работы подразделения в зоне СВО.

Перспективный комплекс предназначен для круглосуточного контроля и обеспечения безопасности передвижения военных колонн в тыловых районах. Он оснащен системами видеомониторинга, воздушного наблюдения и радиосвязи.

«Эта картинка, которая приходит с камеры, которая у нас есть. И оператор видит всю обстановку, которая находится на дороге. Также здесь находится место оператора БПЛА, который ведет наблюдение за дорогой и за обстановкой», — говорит командир передвижного диспетчерского пункта с позывным «Диспетчер».

В Луганской народной республике водителей поздравляют с днем военного автомобилиста прямо на дороге. Сотрудники ВАИ вручают каждому памятку с исторической справкой об образовании праздника.