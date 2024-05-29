FРV-дроны поразили блиндаж ВСУ в районе Работино. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В неделю на данном участке фронта применяется не менее 40 ударных дронов.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз расчет ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» поразил блиндаж и живую силу противника севернее населенного пункта Работино в Запорожской области.

В неделю на данном участке фронта применяется не менее 40 ударных дронов. Практически все они точно поражают вражеские цели.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.