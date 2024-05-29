«Тосочка» громит опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Мельников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позиция. Дальше в дело вступает тяжелая огнеметная система.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения войск РХБ-защиты группировки войск «Север» разгромил взводные опорные пункты и живую силу украинских нацистов.

«Тосочка» — одна из самых мощных боевых машин в мире. Термобарический снаряд, попадая в цель, создает облако из горючей смеси, которая затекает во все трещины в земле, углубления и укрытия противника. Это оружие выжигает весь кислород противнику.

Разведка, которая использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) предала координаты противника экипажу «Тосочки». Машина тут же выехала на боевое задание и нанесла серию ударов термобарическими снарядами. Все цели были успешно поражены, что подтверждают кадры с камер дронов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.