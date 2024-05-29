Взломали? Почему СДЭК не может восстановить работу

СДЭК уже несколько дней не может возобновить работу после атаки хакеров

Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Неизвестной остается судьба персональных данных. Они могут быть уничтожены или переданы кибер-мошенникам

Компания СДЭК сегодня отложила до среды возобновление работы своих пунктов выдачи товаров и сайта, где можно отслеживать посылки. Таким образом, одна из крупнейших в стране служб доставки уже трое суток не может оправится после атаки хакеров. Они, в свою очередь публикуют скриншоты взлома системы и сообщают, что выкачивают из приложения всю информацию. Какие последствия будет иметь самая успешная в отечественной истории атака на почтовые сервисы, что с посылками и выживет ли СДЭК — в этом разбирался корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Система одной из крупнейших логистических компаний парализована. Уже три дня сотрудники СДЭКа не знают, что делать. Клиенты приходят, но выдать им посылки невозможно. Хотя даже в такой ситуации, когда система полностью висит, бывают исключения.

«Срочные заказы, входим в положение, выдаем. Сейчас могут мошенники объявиться на самом-то деле. А заказ выдал и все», — рассказал сотрудник.

«Так как наша система обслуживает все ПВЗ в России, то была затронута вся территория. У нас на данный момент в режиме консультационного работают все ПВЗ по всей России», — отметил директор по коммуникациям службы курьерской доставки СДЭК Михаил Бергген.

Александра готовилась к перелету за границу. Впереди предстояло важное лечение, часть документов нужно было срочно получить СДЭКом, но важные бумаги застряли в логистической цепочке. Доставка пришлась ровно на день обвала серверов.

«В моем случае срывается поездка, это и брони на билет, и брони на самолет. Большие финансовые затрат», — сетует Александра Голубь.

Какой будет сумма убытков и кто доложен возмещать потери, наверное, главные вопросы. Как указано в личном кабинете CDEK, плательщик вправе обратиться с претензией. Каждый просроченный день обходится компании в 3% от стоимости доставки.

«Если бизнес использует службу доставки в своих бизнес-процессах, тогда у бизнеса возникают убытки. У бизнеса останавливаются поставки товара, поставки товара клиентам, поставки ресурсов себе на предприятия», — отметил экономист Алексей Родин.

Оператор доставки один из лидеров на рынке. Только за 2022 год обороты сервиса составили почти пятьдесят миллиардов рублей. Отделения СДЭКа работают по всей стране. А всего в мире у этой службы 18 с половиной миллионов активных пользователей.

Сотрудники компании подтвердили, причиной сбоя стал вирус-шифровальщик. Первые атаки начались еще 25 мая, а полностью система «рухнула» на следующий день. Вирус перехватывает всю базу данных клиентов.

«Долгое восстановление идет из-за того, что данные зашифрованы, и этот ключ хранится у хакеров. Возможно, идут переговоры с этими хакерами. Возможно, хакеры требуют какой-то выкуп», — поделился мнением специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев.

Первые сигналы о сбоях сервиса ФСБ засекли в Москве и области. Следом пункты перестали работать в Санкт-Петербурге. И так по цепочке система стала рушиться в других регионах страны. Только за один день СДЭК обрабатывает 350 тысяч отправлений.

Некоторые отделения СДЭКа работают. И даже выдают посылки. В основном, это срочные документы и лекарства. В остальных случаях сотрудники объясняют, что пока придется подождать

Неизвестной остается судьба персональных данных. Они могут быть уничтожены или переданы другим кибер-мошенникам. Об этом служба доставки ничего не говорит.