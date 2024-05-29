Минфин внес в кабмин пакет поправок по налоговой системе. Главное

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Кого затронет повышение ставки НДФЛ и куда направят дополнительные доходы?

Ради помощи малообеспеченным, многодетным семьям и для развития социально важных проектов кабмин уже в этот четверг, а Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект по изменению налоговой системы. Ее уже называют справедливой, а сегодня стало понятно почему.

Вот основные предложения: главное, что повышение налогов коснется исключительно людей с большим достатком. Для тех, у кого зарплата меньше 200 тысяч рублей, все останется по-прежнему. Что будет нового и куда пойдут дополнительные деньги — расскажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Пакет законопроектов по изменению налоговой системы внес в правительство Минфин. Его рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности, затем утвердят на заседании правительства. Затем он, вероятно, будет принят Госдумой уже в весеннюю сессию — но, по словам министра финансов Антона Силуанова, этот пакет готовился с учетом мнений всех этих инстанций. Поэтому в общих чертах его уже можно себе представить.

Итак, в чем изменения? Для большинства главный момент — перемены в ставке НДФЛ, то есть налога с физических лиц. У кого доход до 2,4 миллиона рублей в год, то есть до двухсот тысяч рублей в месяц, все останется по-прежнему — 13%. Кто побогаче — до пяти миллионов в год — отдадут государству уже 15%. При доходе до 20 миллионов в год придется заплатить уже 18%, до 50-ти миллионов — все 20. А если доход еще больше — то 22%.

«Настройка системы, в первую очередь, с прицелом на баланс эффективности и справедливости. Запрос на справедливость стоял, что называется, во главе угла. Получат, естественно, бюджетные возможности государства больший уровень необходимой социальной помощи, а также страна просто рванет вперед в честь достижения национальной цели, развития за счет более такого быстрого использования ресурсов, полученных в первую очередь с той высокой небольшой прослойки именно тех, кто может себе позволить», — отметил президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Но есть нюансы. Главный: прогрессивная шкала на то и прогрессивная, что, по словам министра финансов, будет учитывать только те средства, которые превысят пороговый минимум в 2,4 миллиона рублей.

«Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей, или два миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год. Важно, что люди будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с превышения. С базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. К примеру, человек, зарабатывающий 250 тысяч рублей в месяц, заплатит всего одну тысячу рублей дополнительно», — объяснил Силуанов.

В любом случае, все это не касается участников СВО — они как платили 13%, так и будут — тут не о чем даже думать. Точно так же не стоит задумываться самозанятым — для них налоговая политика не изменится совсем.

«Вот это вот прогрессивный налог. Он важен еще и тем, что он должен пробудить в российских крупных собственниках ту логику, когда вы строите бизнес не для того, чтобы высасывать из него деньги, прятать их на Кипре и скупать яхты, чтобы была яхта на Мальте, яхта на Кипре, яхта в Англии. А для того чтобы развивать само дело, чтобы оно росло, крепло и ширилось. В этом смысле прогрессивная шкала должна подтолкнуть к тому, чтобы люди с крупными состояниями думали о развитии этих предприятий, а не о том, как из них нужно вытащить деньги, оставив там одни долговые обязательства и кучу проблем», — подчеркнул экономист Василий Колташов.

Для тех, кто получает доход от ценных бумаг или с дивидендов, будет интересно вот что: они тоже поделятся, только на две части. Кто получает до тех самых 200 тысяч в месяц или 2,4 миллиона рублей в год, будет действовать ставка 13%, если больше — 15%. Для малых и средних предприятий, с одной стороны, повышается порог упрощенной ставки налогообложения — до 450 миллионов рублей. С другой, вводится НДС для доходов выше 60 миллионов — но это коснется только трех процентов предпринимателей, у остальных выручка обычно ниже.

Наконец, особое внимание уделено семьям с двумя и более детьми, в которых доход на каждого человека не превышает полутора прожиточных минимумов в месяц. Они будут платить те же знакомые всем 13% — но в конце года им вернут семь процентов в виде вычета. То есть, реально их налог составит шесть процентов.