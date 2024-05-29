Путин встретился с главой Ингушетии Калиматовым

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Президент поинтересовался решением вопроса с нехваткой мест в детских садах.

Социальные вопросы сегодня обсуждались на встрече президента с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Владимир Путин обратил внимание, что демографическая ситуация в республике лучше, чем в большинстве других регионов России.

«У вас в республике продолжительность жизни выше, чем, в целом, по другим регионам страны, и численность населения подрастает. Отсюда и вопросы возникают: количество мест в детских садах, в яслях, количество посещений в поликлиниках. Я так понимаю, что это одни из наиболее острых вопросов», — обратил внимание Путин.

«Более 40 новых детских садов за 3,5–4 года введено в строй. Нам сейчас немножко осталось, всего где-то три тысячи мест осталось только ввести. 37 школ построили за эти четыре года. Указы, относительно материнства, детства, Ваш указ по Году семьи — они влияют. Каждый раз, когда обращают внимание на мам, на детей, это дает уверенность, наверное. Поэтому и рождаемость высокая. Мы вторые в России», — ответил ему глава Ингушетии.