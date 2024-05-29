Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Киев не успевает восполнять потери.

За минувшие сутки наши подразделения ударными дронами разгромили «опорник» ВСУ на донецком направлении. Сначала его обнаружила с воздуха разведка, координаты получили операторы и тут же отправили туда несколько беспилотников. Следующие удары уже были нанесены по складу с боеприпасами и техникой.

Кроме того, за этот день боевики понесли, наверное, самые серьезные за последние месяцы потери — в сумме по всем направлениям больше 1700 человек. А также очень много техники, одних самоходных гаубиц — десять единиц.

Киев просто не успевает восполнять потери. Хотя действует проверенным способом. Просто отправляет с протянутой рукой в Европу Владимира Зеленского. Он подписывает так называемые соглашения о безопасности. Накануне в Испании, теперь в Брюсселе. Ему обещают поддержку и везде примерно одинаковую сумму — чуть меньше миллиарда евро.

В ЕС стараются лишний раз не задумываться, на каком вообще основании Зеленский представляет Украину. Вопрос его легитимности очень больной и для киевского режима, и для его западных партнеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин уличил Зеленского в нарушении Конституции Украины.