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Прежде чем сесть в свой ИЛ-96 и улететь, российский президент ответил на вопросы журналистов в Ташкенте.

Владимир Путин во время беседы с журналистами в Ташкенте отдельно обратил внимание на то, что пока бывший украинский президент катается по Европе, оставшиеся дома чиновники проталкивают одно за другим максимально непопулярные решения, словно специально стараясь возложить всю ответственность на нынешний режим.

Вообще, тема Украины стала во время этой пресс-конференции основной, хотя были и друге вопросы. Из Узбекистана — обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Этими флагами в международном аэропорту имени Ислама Каримова Владимира Путина встречали. Ими же и провожают. Но прежде чем сесть в свой ИЛ-96 и улететь, российский президент ответил на вопросы журналистов.

Будто специально во время зарубежной поездки российского президента появилось много странных международных заявлений. В Евросоюзе сегодня пытались разрешить Киеву бить западным оружием по территории России. До этого Столтенберг таких ударов не исключил.

«Он когда был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались и решали непростые вопросы. На тот момент, я просто уверен, он деменцией не страдал никакой. Но он все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки. Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных. Оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО. Они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. Этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь Российской территории», — заявил Путин.

То есть все эти обсуждения — очередная провокация против нашей страны. Предыдущая — обстрелы Белгорода — закончилась движением российских войск на Харьков.

«Пожинают плоды тогда своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш приоритет в сфере стратегических вооружений, трудно сказать», — отметил Путин.

И все эти решения Запад принимает для поддержки человека, чей срок полномочий истек. Зеленский нелегитимен. Для тех, кто в этом сомневается, Путин провел небольшой урок украинского обществознания — с цитатами конституции и законов Незалежной.

«Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, о продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано. В период военного положения выборы президента не проводятся, но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся, но кто сказал, что они должны быть пролонгированы. Об этом в конституции ничего нет. Но, я думаю, это уже никак не связано с конституцией, что может быть задумка „хозяев“ сегодняшних Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений, в том числе принятия еще одного решения по понижению, дальнейшему понижению призывного возраста — было 27, сейчас 25, следующий этап может быть 23 или же сразу 18 лет», — подчеркнул президент.

И ведь конфликт можно было легко закончить. Главное, чтобы у власти на Украине были заинтересованные в этом люди.

«К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко. — Прим. ред.) военными на Украине не командует. Если бы командовал, то мы бы давно завершили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению», — сказал российский лидер.

Но с украинскими властями договориться невозможно. В том числе потому, что они постепенно превращаются в террористическую организацию. Но есть и те, кто из реестра опасных может исчезнуть. Вопрос «Известий» президенту: правда ли, что движение «Талибан»* террористическим больше считать не будут?

«Взаимоотношения с „Талибаном“*, с Афганистаном постоянно на слуху, в Афганистане есть проблемы — они безусловные, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане», — указал Путин.

К суверенитету других стран Россия относится с особым вниманием. Вот и визит в Узбекистан показал: здесь это ценят. Правда, перед поездкой в Ташкент здесь побывали сотрудники минфина США. Грозили санкциями, давили, требовали перестать сотрудничать с нашей страной. Такие поездки американские ястребы постоянно совершают по Средней Азии, и не только по ней.

«Вояжеры по всему миру летают — то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток и всех запугивают, это же элементы имперского поведения. Мы знаем, что оказывалось давление на регионы Центральной Азии. Я что-то не вижу пока, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указивки из-за океана, но, конечно, они совершают, американцы определенные и европейцы, которые наносят ущерб партнерам нашим», — указал глава государства.

Впрочем, давить конкретно на Узбекистан почти невозможно. Это самая густонаселенная страна из всех стран бывшего Союза с серьезной экономикой и трезвым взглядом на события в мире. Поэтому и российско-узбекистанские переговоры прошли на таком высоком уровне, и вместо двух дней визит продлился три.

* — Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.