Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Западные журналисты величают главу киевского режима диктатором — почему?

Президент РФ Владимир Путин освежил в памяти своего украинского коллеги Владимира Зеленского нормы конституционного права его же страны. Речь идет о легитимности власти, заседающей в Киеве. Российский лидер напомнил, как в Незалежной продлеваются полномочия руководящей верхушки. Отмена выборов и сохранение кресла президента в протокол не входят. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Владимир Путин преподает диктатору Зеленскому урок конституционного права Украины. Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады Украины, в ней ничего не сказано о президенте. Упс», — сказано в посте.

Кроме того, Боуз заявил о потерях украинской армии на поле боя, которые «поражают масштабами». Именно поэтому, подчеркнул журналист, публично говорить о военных потерях в стране запрещено на законодательном уровне. Ситуацию усугубляют представители западных СМИ, которые не противодействуют политике замалчивания данных о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президентский срок Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы должны были пройти 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы — в мае. Киевский режим счел военное положение и всеобщую мобилизацию веской причиной для отмены голосования. Действующий лидер отметил, что оно сейчас «не ко времени» и на этом «поставил точку» в данном вопросе.

На пресс-конференции в Ташкенте Владимир Путин накануне заявил, что единственной легитимной властью на Украине является Верховная рада. Он напомнил, что согласно закону, в условиях военного положения выборы действительно проводиться не могут, но и о пролонгации полномочий — ни слова. Зато есть статья 111 украинской Конституции, в которой сказано, что в такой ситуации функции президента берет на себя спикер парламента.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал условия для подписания мирного договора с Украиной.