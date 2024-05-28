Макрон поддержал удары ВСУ западным оружием по военным объектам России

Фото: Reuters / Liesa Johannssen

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Президент Франции не видит в своих высказываниях эскалации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал Киев в предложении наносить оружием западного производства удары по военным объектам на территории Российской Федерации. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая состоялась по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине», — утвердил Макрон.

Президент Франции отметил, что это не дает никакого разрешения на причинение вреда гражданским лицам и, тем военным объектам, которые не участвуют в атаке Украины.

Макрон также отметил, что это нацелено лишь на защиту Украины и не несет цели нанести вред России. По его словам, это всего лишь защита от «агрессора», которым Европа незаслуженно провозгласила Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции обсуждают вопрос отправки военных инструкторов на Украину.