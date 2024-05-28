Выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки продлили до 2030 года

ГД продлила на семь лет закон о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

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В законе предусмотрели ограничения, исключающие возможность использования средств нецелевым образом.

Госдума утвердила закон о продлении программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки до 2030 года. Об этом сообщается на ее сайте.

Отмечается, что закон направлен на повышение уровня доступности жилья для многодетных семей.

Согласно документу, семьи, где родился третий или последующий ребенок, смогут получить однократную выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным кредитам.

При этом предусмотрен запрет на использование выплаты для приобретения жилья, признанного на дату покупки непригодным для проживания.

Также отмечается, что граждане, покупающие в кредит жилье, ранее выступавшее обеспечением обязательств другого физлица по ипотеке с господдержкой, могут воспользоваться программой поддержки не ранее чем через год после предыдущей реализации этих мер.

Кроме того, при покупке земельного участка под ИЖС выплата будет доступна только после оформления права собственности на возведенный на участке жилой дом.

Указанные ограничения предусмотрены в законе для того, чтобы исключить возможность использования выделяемых государством средств на нецелевые нужды.

Поручение о продлении программы субсидий для многодетных семей на погашение ипотечных кредитов президент РФ Владимир Путин озвучил в обращении к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Российский лидер подчеркнул важность поддержки многодетных семей, которые должны стать ориентиром всей государственной стратегии, а также указал, как важно добиться в горизонте ближайших шести лет устойчивого роста рождаемости в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин предложил повысить ипотечную ставку для семей с двумя детьми от шести лет до 12%, чтобы отсечь заемщиков, покупающих недвижимость с целью инвестирования.