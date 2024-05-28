Восстание машин: искусственный интеллект значительно изменил жизнь человечества

Фото: www.globallookpress.com

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Технологии проникли абсолютно во все сферы жизни. Плохо это или хорошо?

Искусственный интеллект не опасен. Об этом академик Арутюн Аветисян рассказал KP.RU.

Ученый заверил, что на данный момент обладание нейросетей разумом является большим вопросом. Он добавил, что люди неверно поняли документ «Письма тысячи ученых». Если правильно его трактовать, то станет понятно, что авторов работы беспокоит изобильное наличие искусственного интеллекта в жизни человека.

Сейчас буквально все работает механически. Даже подборки, которые выдает пользователю телефон — не случайны. Их формирует ИИ. С появлением технологий человечество стало меньше мыслить. Однако нельзя сказать, что жизнь человека выбирает железка. Арутюн Аветисян приводит в качестве примера знакомства в интернете. Несмотря на то, что пары подбираются с помощью ИИ, человек ведь сам ходит на свидания и принимает дальнейшие решения по развитию отношений.

«Действительно, девушку вам рекомендует алгоритм, но выбор все-таки делаете вы, после того, как встретились и познакомились в реальной жизни», — сказал эксперт.

Арутюн Аветисян также порассуждал на тему цифровой свободы. В части стран запрещено собирать данные людей на улицах, в Китае же такая практика есть. Благодаря огромному населению, их искусственный интеллект развивается значительно быстрее, чем в других странах, потому что ему есть на ком учиться.

Нельзя сказать какой вариант лучше — больше свободы для ученых или для людей. Эксперт считает, что такой вопрос должен быть глубоко изучен. В вынесении решения также стоит основываться на страну и менталитет. В данном случае привила не могут быть у всех одинаковыми.

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