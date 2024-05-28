Путин обозначил новые решения по санитарной зоне на Украине

Фото: © РИА Новости / Григоров Гавриил

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Президент России напомнил Киеву о ранее озвученных им предупреждениях.

Если Украина применит высокоточное оружие большой дальности по российской территории, то придется снова принимать решения о создании так называемой санитарной зоны. Такое условие обозначил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Кроме того, по его словам, события на харьковском направлении были спровоцированы именно действиями Запада.

«Я полгода назад сказал: если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, мы вынуждены будем создавать тогда зону безопасности. Мы к этому и перешли», — пояснил Путин, отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал снять запрет на удары по российским территориям Киевом. В последние недели можно заметить, как Украина активизировала дипломатические усилия, чтобы добиться от западных вассалов разрешения применять вооружения для подобных атак.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области.