«Она сумасшедшая!»: солистка «Тутси» Вебер высказалась о разлучнице-Волковой

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Мария приняла ислам ради супруга, а он все равно ушел к другой.

Юлия Волкова отбила мужа солистки «Тутси» Марии Вебер угрозами. Об этом певица заявила на шоу одного из федеральных каналов.

«Был ли разговор с Юлией Волковой? Нет, конечно. Она сумасшедшая! О чем мне с ней разговаривать? Биться за любовь? Она что-то билась, да. Даже угрожала мне. Жене! Это забавно», — поделилась Вебер.

Она также рассказала, что разрыв произошел сразу после родов. Муж сознался, что изменял, а она не захотела простить. Некоторое время после развода женщина жила в доме бывшего супруга. Его родственники одобрили это, так как любили и уважали Вебер.

Она отметила, что ради мужа приняла ислам, но тонко намекнув, что достойна гораздо большего, чем Волкова и измена была необоснованной. Мария отметила, что до сих пор находится с близкими бывшего супруга в замечательных взаимоотношениях.

«Я была женой по всем законам. Они знали, что я приняла их веру, и очень это ценили», — рассказала солистка «Тутси».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как участницы «Тутси» поступают с разочаровавшими их людьми.