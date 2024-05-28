Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Пентагон ежегодно выделяет десять миллионов долларов на его закупку для применения в районах дальних боевых действий.

Соединенные Штаты передавали в третьи страны нелетальное химическое оружие. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.

«Еще одним свидетельством нарушения Вашингтоном обязательств по Конвенции является передача в третьи страны (Ирак, Афганистан, Украина) нелетального химического оружия», — сказал он.

Вашингтон не только не отказался от применения химических средств, но и закрепил возможность их применения на законодательном уровне. В частности, в США был принят общевойсковой устав по использованию нелетального оружия, а также утверждено «Руководство по реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия».

Прежде Штаты говорили о применении такого оружия только в качестве ответа на химическую агрессию противника, отметил Кириллов. Однако теперь в новых правилах идет речь об использовании токсичных химикатов в одностороннем порядке.

Пентагон ежегодно выделяет на закупку такого оружия для применения в районах дальних боевых действий не менее десяти миллионов долларов. По словам Кириллова, сегодня боевики ВСУ применяют американские газовые гранаты «Си-Эс» против бойцов РФ на краснолиманском и богуславском направлениям. Фиксировалось также использование боевого отравляющего вещества «Би-Зет» в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023-го.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ сообщили о многочисленных случаях применения ВСУ хлорпикрина. Оборонное ведомство продолжает выявлять нарушения США и Украиной Женевского протокола.