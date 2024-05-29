Мартынов о реакции парижан на русских в 90-е: «У них был шок, у нас тоже»

Александр Мартынов: на съемках «Окно в Париже» французы были в шоке от русских

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Эта история произошла на съемках фильма «Окно в Париж» в 1992 году.

Французы были в приятном шоке от русских детей-актеров во время съемок фильма «Окно в Париж» в 1992 году. Об этом рассказал звезда сериала «Универ» Александр Мартынов в интервью 5-tv.ru.

Мартынов участвовал в этой кинокартине и был одним из самых юных актеров на съемочной площадке. По его словам, у него не было никаких выдающихся качеств.

«Я был неказистым и квадратненьким», — признается актер.

Однако режиссер фильма Юрий Мамин все-таки разглядел в нем потенциал. В итоге десятилетний Александр отправился со всей командой в Париж.

Сам Мартынов назвал это путешествием «сказкой» и «похожим на сон». Дети успели не только сняться в кино, но и увидеть город во всей красе. Французская столица оставила сильнейшей след в памяти актера. Во многом это впечатление усиливал и тот факт, что в 1992 году в нашей стране была полная разруха.

«Я даже после этого в Париже никогда не был, и не хочу туда, чтобы ощущения от того города разрушить», — говорит актер.

Артист также поделился интересной историей, связанной с этой поездкой. По его словам, французы были крайне удивлены поведению русских детей. Например, для съемки одного из эпизодов команде пришлось поехать в один из универмагов, где их уже ждал наготове целый наряд полиции.

«Их предупредили: будут русские дети», — говорит артист.

Дело в том, что руководство торгового центра сильно беспокоилось за то, как будут вести себя наши ребята у них, поэтому решили лишний раз так обезопаситься. Репутация у нашей страны, конечно, была не очень, говорит Мартынов.

«Они ожидали, что будет погром», — вспоминал актер.

Французы искренне считали, что русские дети будут вести себя как дикари и разнесут все магазины. Каково же было их удивление и восхищение, когда они увидели, насколько воспитанно и профессионально вели себя наши юные артисты на съемочной площадке.

«У них был шок, и у нас был шок», — говорит актер.

Александр уверял, что никто из детей даже не капризничал, все просто выполняли свою работу.

«Споконйо сидим, ничего не громим, никуда не бегаем и даже не орем», — вспоминает съемочные будни Александр.

При этом график у юных актеров был поистине изнурительный: детям приходилось работать с шести утра до полуночи, но никто не жаловался. Тем не менее, все были очень уставшие, признается Мартынов.

В знак признательности французы одарили наших детей огромным количеством игрушек из местного универмага, которые впечатляли и шокировали уже наших ребят своим разнообразием. По словам Мартынова, у него до сих пор дома хранятся некоторые из них.

Более подробно о том, какое продолжение будет у сериала «Универ», о сложностях поиска новых ролей, о начале карьеры Александра в 90-х годах, а также о воспитании детей смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.