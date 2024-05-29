«Атмосфера абсолютного кайфа»: обучение волонтеров к фестивалю VK Fest идет полным ходом

Фото, видео: 5-tv.ru

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В игровой форме волонтеры проигрывают гипотетические ситуации, которые могут случиться на фестивале, например, когда потеряется ребенок.

Команда волонтеров музыкально-развлекательного фестиваля VK Fest уже вовсю готовится к летнему масштабному мероприятию. VK Fest 2024 пройдет в пяти городах: Уфе, Красноярске, Сириусе (Сочи), Санкт-Петербурге и Москве. Особое внимание при обучении волонтеров уделяется безопасности. Корреспондент 5-tv.ru увидел своими глазами, как проходит подготовка неравнодушных ребят в Лужниках.

Волонтеры — это винтики, без которых не сможет работать вся система. Очень важно их подготовить так, чтобы гости фестиваля чувствовали себя в полной безопасности и могли получить ответ на любой свой вопрос.

В игровой форме волонтеры проигрывают гипотетические ситуации, которые могут случиться на фестивале, например, когда потеряется ребенок. Кураторы внимательно выслушали версии ребят и в интерактивном формате объяснили, как правильно решить ситуацию. Под ярким солнышком ребята увлеченно слушали наставников.

На рынке негосударственных и неспортивных событий еще никто не обучал волонтеров так углубленно треку безопасности, как VK Fest. Ассоциация волонтерских центров поддерживает событие, внося свою немаловажную лепту.

И в этом году в рамках подготовки ребят к крупному фестивалю была введена специальная уникальная образовательная программа безопасности, в которую, в том числе, входят учения об оказании первой помощи, эвакуации и поведении в условиях чрезвычайной ситуации. Для подготовки волонтерской программы привлекли и волонтеров-спасателей.

Для волонтера Дарьи Троновой попасть в команду фестиваля было большой мечтой. Ожидания от работы на таком масштабном мероприятии полностью оправдались, ведь все проходит на одном дыхании.

«Это атмосфера абсолютного кайфа в плане того, что ты здесь чувствуешь себя в жизни, энергии и моменте. Как бы это банально не звучало, но действительно здесь создается атмосфера дружелюбная», — подчеркнула студентка.

Исполнительный директор VK Fest Злата Колотвина отметила, что мероприятие является самым большим летним фестивалем в Москве по количеству зрителей. При подготовке фестиваля учитывается множество факторов.

«Мы работаем с несколькими разными службами, которые помогают нам в организации фестиваля. Это силовые структуры, структуры безопасности, организации ЧОП, внутренние организаторы фестиваля, которые отвечают за безопасность. Мы готовим все части для того, чтобы они работали слаженно», — приоткрыла завесу организации Колотвина.

Одна из основных особенностей VK Fest — соединение множества структур, чтобы все они работали на безопасность посетителей. Примечательно, что фестиваль в прошлом году вошел в Книгу рекордов России по количеству звездных участников на мероприятии.

«В этом году мы сохранили высокий уровень и высокие стандарты безопасности для всех городов. Вместе с тем обратили особое внимание на охрану периметра, охрану близлежащих городов, близлежащих мест проведения к нашему периметру. Мы усилили досмотр и увеличили количество входных блоков», — рассказал руководитель оргштаба VK Fest Дмитрий Подольский.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SUP-карнавал прошел на фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя».