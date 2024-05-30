Конченые подонки: мошенник поклялся матерью, обманывая пожилую учительницу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roland Weihrauch; 5-tv.ru

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Для обмана женщины злоумышленники разработали многоходовую комбинацию и разыграли целый спектакль. Отстаивать права педагога взялся звездный адвокат Жорин.

Жертвой мошенников может стать каждый человек, несмотря на социальный статус, образование и уровень интеллекта. История с обманом педагога высшей категории с 45-летним стажем Елены Фатеевой из Ставрополя это наглядно доказывает.

Злоумышленники обманным путем не только выманили у женщины крупную сумму, но и заставили ее продать единственную квартиру. Сейчас Фатеева вынуждена отстаивать свое имущество в суде, а помогает ей в этом звездный адвокат Сергей Жорин.

О том, как мошенникам удалось обмануть учительницу и каковы ее шансы восстановить справедливость, читайте в материале 5-tv.ru.

Представились сотрудниками Центробанка и ФСБ

Для обмана Елены Фатеевой мошенники использовали сложную многоходовую комбинацию, а в разговорах с ней применяли методы НЛП, гипноза и прямого давления. Такой вывод можно сделать из рассказа женщины о ходе общения со злоумышленниками.

Впервые мошенники позвонили учительнице ставропольской гимназии 10 ноября прошлого года около 12 часов дня, когда у нее еще шли уроки. Звонивший представился оперуполномоченным московской полиции Андреем Владимировичем Буриным и сходу предупредил, что информация, которую он сейчас сообщит, строго секретная и не подлежит разглашению. В ином случае Фатеевой якобы может грозить ответственность по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

«Он сообщил, что у 200 тысяч человек в России информация о персональных данных попала к мошенникам и находится в открытом доступе. Информация обо мне тоже. И сказал, что сейчас мне позвонят из Центробанка», — рассказала потерпевшая.

Действительно, тут же на телефон Фатеевой снова поступил звонок. Собеседник представился специалистом Центробанка по финансовому мониторингу и контролю Владимиром Анатольевичем Юдиным и тоже начал с угроз: предупредил, что женщина несет уголовную ответственность по статье 159 и статье 183 часть 2 (неразглашение банковской тайны — Прим. ред.) УК РФ.

Затем Юдин заявил, что Фатеевой необходимо создать заявку для финансового отдела по страховому случаю и перевести остаточный баланс с ее карты на «безопасный счет» на время разбирательства. После этого мужчина сказал, что сейчас учительнице позвонит другой специалист Центробанка — по безопасности.

Позвонивший следом некий Вячеслав Николаевич Давыдов действительно представился старшим сотрудником департамента безопасности ЦБ и после все тех же угроз об уголовной ответственности за неразглашение информации продиктовал Фатеевой инструкцию о том, как ей себя якобы обезопасить от мошенников. Также он заявил, что основной банковский счет женщины будет заменен на сейфовый на время разбирательства, которое продлится недолго, дня три.

Следом Фатеевой поступил новый звонок — от Евгения Витальевича Котова, представившегося майором ФСБ. Он предупредил об ответственности по статье 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования — Прим. ред.) и тоже заявил о необходимости перевести средства на «безопасный счет». Когда женщина попыталась задать ему уточняющий вопрос, Котов перебил ее и, повысив тон, спросил: «Вы понимаете, с кем вы разговариваете?».

Также Котов сообщил Фатеевой о неких «Русских батальонах» — организации, которой мошенники якобы переводят деньги от оформленных на россиян кредитов и лидера которой ищет ФСБ. После этого он строго предупредил, что женщина не должна об этом никому рассказывать.

Убедили в необходимости перевести деньги на «безопасный счет»

Очевидно, что череда звонков от «сотрудников Центробанка и ФСБ» имела целью не только ввести в заблуждение, но и запугать и сбить с толку жертву, создать у нее ощущение серьезности ситуации. Подготовив таким образом почву, мошенники приступили к действиям.

«После Котова мне позвонил Давыдов из ЦБ и спросил, во сколько я заканчиваю работу. Он сказал, что мне надо поехать на улицу Лермонтова, в магазин „Магнит“. Там стоят два банкомата, мне надо снять деньги с моей карты и перевести на безопасный счет в банк, который является банком-партнером ЦБ», — рассказала Фатеева.

Мошенник был настолько любезен, что даже вызвал женщине такси до магазина и пообещал, что расходы на поездку ей потом возместят.

Когда Фатеева оказалась у банкомата, ей было велено снять все деньги с карты (150 тысяч рублей) и отправить их суммами по 15 тысяч на указанный счет. Здесь у женщины впервые закралось подозрение, что ее обманывают.

«Я спросила его: „Вы не мошенники? Поклянитесь своею матерью“. Он сказал: „Клянусь“. Я сняла свои 150 тысяч рублей и отправила на счет, который диктовал Давыдов. После этого он велел сделать фото всех чеков и отправить ему по WhatsApp. Возле магазина на бордюре я разложила все чеки, сделала фото и отправила Давыдову. Он сказал, что они в течение часа должны поступить в технический отдел ЦБ», — рассказала потерпевшая.

Заставили брать кредиты

В очередной раз злоумышленники связались с Фатеевой через три дня. Позвонил все тот же «сотрудник ЦБ» Давыдов и сообщил, что на имя женщины могут оформить кредит в одном из банков. Поэтому ей необходимо сделать это самой как можно быстрее. Учительница поехала в указанный банк, однако там ей отказали в ссуде из-за отсутствия кредитной истории.

Тогда Давыдов направил Фатееву в другой банк, проинструктировав, как себя вести с сотрудниками, чтобы наверняка оформить кредит.

«Он сказал, если будут спрашивать, зачем нужен кредит, сказать, что на лечение зубов. А на вопрос „Вас заставили взять кредит?“ отвечать: „Нет“. Просил запомнить, кто меня обслуживал, как выглядит, сколько приблизительно лет», — поделилась женщина.

Во втором банке Фатеевой снова отказали, однако Давыдов сказал, что это даже хорошо: якобы эти банки теперь «отработаны», и кредит на женщину мошенники в них точно не возьмут.

В третьем учреждении, куда злоумышленник отправил Фатееву, ей наконец одобрили кредит в размере 100 тысяч рублей. Далее схема повторилась: женщине велели обналичить всю сумму и через другой банкомат отправить долями по 15 тысяч рублей на «безопасный счет». Также ей сказали сделать фото чеков и переслать их в WhatsApp для передачи в «технический отдел ЦБ».

Периодически в течение нескольких дней Фатеевой звонил «майор ФСБ» Котов и предупреждал, чтобы она не отвечала на звонки с незнакомых телефонов, если они будут поступать. Также он сообщил, что ФСБ наконец вышла на след лидера «Русских батальонов», а в Уфе арестовали сотрудницу одного из банков за пособничество мошенникам.

Принудили продать квартиру

Видя, что жертва поддается на обман, злоумышленники окончательно обнаглели и перешли к своему главному замыслу: заставить ее продать квартиру и передать вырученные деньги им. Действовали они при этом по той же схеме.

Фатеевой позвонили 20 ноября и сообщили, что мошенники якобы хотят продать ее квартиру, поэтому ей самой нужно сделать это, причем очень быстро — до Нового года. Женщину заставили взять в МФЦ выписку из ЕГРН и вместе со свидетельством на собственность прийти в риэлторскую контору «Династия».

«Я говорила Котову, что мне надо готовить и печатать свою аттестацию. Он выругался и сказал: „Вам что дороже: аттестация или квартира?! Надо продать до Нового года, иначе будете мне звонить, мы вам не поможем“», — рассказала Фатеева.

В конторе женщину принял риэлтор Сергей Сергеевич Иванькин. Он выслушал ее и назначил осмотр квартиры на 27 ноября. Изначально Фатеева хотела выставить цену на жилье в четыре миллиона рублей, однако риэлтор сразу сказал, что девятый этаж по этой цене не купят. Во время встречи он сделал фото квартиры и изучил документы на нее, а еще через два дня приехал с договором на продажу.

«Сказал, что можно попробовать продать за 3 350 000, но только месяца через три, а не до Нового года, как мне надо было», — отметила Фатеева.

В течение месяца Иванькин несколько раз приводил потенциальных покупателей, однако до продажи дело так и не дошло — не устраивали цена и высокий этаж. В итоге риэлтор сказал Фатеевой, что «по факту» ее квартира стоит 2 800 000 рублей, а 19 декабря позвонил и сообщил, что есть покупатель, готовый приобрести ее за 2 500 000 рублей.

«Я позвонила Давыдову и Котову. Они сказали, что надо продать квартиру до Нового года без разницы, за сколько. Сказали: „Мы арестуем мошенников, а вы после сделки вернетесь в свою квартиру. Сделка фальшивая, а вы, как подсадная утка, чтобы другие не продали вашу квартиру“. Я попросила документ, и Котов прислал мне документ, в котором было написано, что сделка фальшивая и недвижимость будет мне возвращена. Меня смутила дата: 11 ноября 2023 года. Я спросила у Котова: „Так вы уже тогда знали, что хотят продать мою квартиру?“. Он был сердит и сказал, чтобы я соглашалась», — рассказала Фатеева.

Странные покупатели

Учительница позвонила Иванькину и сообщила о своем согласии на продажу квартиры. При этом она, по наказу мошенников, попросила часть денег наличными. Риэлтор сказал, что покупатель передаст наличными 500 тысяч рублей, из которых 100 тысяч причитаются ему за услуги.

Фатееву смутило то, что покупатель даже не пришел смотреть квартиру перед сделкой, однако Иванькин пояснил, что тот планирует сделать в ней ремонт и сдавать в аренду.

В итоге с покупателем женщина встретилась только в банке. Новым владельцем ее квартиры стала семейная пара с дочерью десяти лет на вид. Фатеева обратила внимание на то, что во время оформления сделки в банке ни мужчина, ни его жена не произнесли ни слова. Даже девочка ни разу не обратилась к ним и не назвала папой и мамой.

«Мы подошли к сотруднице банка, которая сидела за компьютером. Покупатель (потом я узнала, что это Шевченко Олег Юрьевич, и он не покупатель, а квартиру покупает его жена) сказал, что хочет перевести два миллиона. Я показала паспорт и карту. Он приложил карту черного цвета, и мне пришли два миллиона на банк онлайн. Потом он заказал 500 000 рублей наличными, получил и отдал мне», — рассказала Фатеева.

Под видом спецоперации

Сделка по продаже квартиры состоялась 23 декабря. В тот же день, после переоформления права собственности в МФЦ, риэлтор привез Фатееву домой, откуда она позвонила Давыдову и сообщила о продаже жилья. Тот велел ей тут же перевести полученные наличными деньги на продиктованный «безопасный счет».

Еще через несколько дней Давыдов позвонил снова и сказал, что оставшиеся на карте Фатеевой два миллиона рублей необходимо обналичить и тоже отправить на «безопасный счет». Женщина на маршрутном автобусе отправилась в указанный банк, и в это время ей позвонил «майор ФСБ» Котов.

«Он сказал, что готовит опергруппу для спецоперации, и я буду под наблюдением. Когда я получила деньги, сообщила Котову. Он сказал, что опергруппа еще не успела выехать, и что он руководит операцией. Потом позвонил Давыдов и сказал, что закажет такси, и мне надо ехать домой», — рассказала потерпевшая.

Дома Фатеева разложила деньги стопками по 300 000 рублей, как ей было сказано. Затем ей велели направляться к банкомату, и вызвали такси. Отправив деньги на указанный счет, она снова приехала домой, сделала фото чеков и отправила Давыдову.

Перестали выходить на связь

Получив деньги за квартиру, мошенники не успокоились. Через некоторое время они снова связались с Фатеевой и сказали, что ей надо оплатить еще Федеральную печать, чтобы не было проблем с налоговой, в размере 100 000 рублей. На сберкнижке женщины оставалась ровно такая сумма, которую она снова перевела на счет мошенников.

А затем учительнице начал звонить риэлтор с требованием выписываться из жилья. Она связалась с Котовым и спросила, когда будет решен вопрос с ее квартирой.

«Котов попросил телефон риэлтора Иванькина и сказал, что с ним поговорит. Раньше Котов говорил, что органы вернут деньги покупателю, а мне даже выписываться из квартиры на придется», — рассказала Фатеева.

Однако после этого Котов, Давыдов и другие «сотрудники Центробанка» перестали выходить на связь. Женщина только тогда поняла, что это были мошенники и обратилась в полицию.

Между тем риэлтор продолжил требовать освободить жилплощадь и пригрозил заменой замков в квартире. При этом он сообщил Фатеевой, что записывал все разговоры с ней.

«О том, что разговоры будут записываться, риэлтор меня не предупреждал. Теперь я понимаю, почему в банке и в МФЦ покупатель Шевченко Ольга Олеговна и ее муж Шевченко Юрий Олегович между собой и с риэлтором не разговаривали. Они просто молчали, и давали мне молча подписывать бумаги о купле-продаже. И даже их ребенок, девочка, тоже молчала, ни разу не назвала их папа или мама. Мне это показалось очень странным. Они думали, наверное, что я тоже буду записывать их разговоры», — предположила Фатеева.

Не было времени позвонить сыну

Фото/видео: Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru

Сейчас учительница из Ставрополя пытается отстоять свои права на недвижимость в суде. Женщина признается, что ситуация сильно сказалась на ее здоровье. Поддержку ей оказывают ученики и коллектив родной гимназии, а также ее выпускники, многие из которых стали состоятельными людьми.

Сын педагога, известный бодибилдер Виталий Фатеев, считает, что его мама поддалась на обман мошенников во многом из-за неблагоприятного стечения обстоятельств.

«Здесь сыграло роль множество факторов. Мама загружена полностью работой, ей в это время нужно было подтверждать свою высшую квалификацию. Она 45 лет уже отработала, а цель у нее доработать до 50 лет. У нее есть грамоты от мэра, она любит свою работу и хочет всю жизнь ей посвятить. И тут параллельно ей начали названивать. Так как она была загружена, то не имела возможности со мной все это обсудить. Как я понимаю, применялись гипнотические воздействия, на нее давили», — отметил Фатеев в беседе с 5-tv.ru.

По словам спортсмена, из-за большой загруженности на работе мама в течение трех-четырех месяцев не могла с ним созвониться, и как раз в этот период на нее вышли мошенники.

«У нее даже не было времени мне позвонить, потому что она ложилась после 12 спать, а в шесть утра уже подъем, потому что нужно к первому уроку», — посетовал Фатеев.

Сработал механизм устрашения



Фото/Видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Личный Архив Ирины Сирмы; 5-tv.ru

Психолог Ирена Сирма, в свою очередь, обратила внимание на почтенный возраст пострадавшей от действий мошенников учительницы, и отметила, что у людей ее поколения традиционно доверительное и уважительное отношение к структурам безопасности. Именно на этом и сыграли злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности банка, а потом и вовсе майорами ФСБ.

«Учитывая стаж работы, а это более 40 лет, можно предположить, что учительница — человек прошлой формации, из Советского Союза. Ни для кого не секрет, что дисциплина и уважение к государственным надзорным структурам тогда были на высочайшем уровне и обязательными. Было понимание, что за разглашение любой секретной информации может действительно последовать уголовная ответственность. В этом, собственно, и состоит механизм воздействия мошенников, основанный на страхе и дисциплине», — пояснила психолог.

Она добавила, что к механизму устрашения примешивается ощущение собственной значимости и сопричастности к чему-то тайному и очень важному. Совокупность этих психологических аспектов и толкает людей в руки мошенников. При этом, если человек возрастной и одинокий, сопричастность к какому-то сообществу будет иметь решающее значение, подчеркнула Сирма.

«Как не попасться на манипуляции устрашения? Первое — просто не отвечать на незнакомые номера. Если это все же произошло, то нужно проверить поступившую информацию. Например, самим позвонить в банк, из которого поступил звонок. И вообще проверять любую информацию, касающуюся ваших денег. Кроме того, обязательно связаться с родными или знакомыми, не оставаться в одиночестве», — дала рекомендации психолог.

Много странных обстоятельств



Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

Защищать интересы ставропольской учительницы в суде взялся звездный адвокат Сергей Жорин. В интервью 5-tv.ru он обратил внимание на то, что жертвами мошенников не обязательно становятся глупые и недалекие люди, как многие считают. Даже человек с высоким интеллектом вполне может поддаться на обман злоумышленников, как и произошло в данном случае.

«Наша задача — помочь уважаемой учительнице как минимум не потерять единственное жилье, за которое она сейчас борется в суде, а как максимум — установить злоумышленников, привлечь их к ответственности и заставить вернуть ей все деньги, которые они получили обманным путем», — подчеркнул Жорин.

Он отметил, что сейчас идет судебный процесс по иску так называемых добросовестных приобретателей квартиры, которые в суде заявляют о том, что они не знали и не могли знать, что продавшая им квартиру женщина стала жертвой мошенников и действовала по принуждению.

По словам адвоката, покупатели квартиры Фатеевой утверждают, что не имеют никакого отношения к мошеннической схеме. При этом есть большое количество странных обстоятельств, указывающих, что приобретатели вовсе не так уж добросовестны. В частности, они, как утверждает Фатеева, до приобретения квартиры ее даже не видели, что как минимум странно, отметил Жорин.

«Кроме того, на сделке покупатели не задавали никаких вопросов, молча подписывали документы. А как впоследствии выяснилось, риэлтор с самого первого дня обращения Елены Николаевны в агентство недвижимости для продажи квартиры все записывал на диктофон, будто бы готовясь к каким-то последующим судебным разбирательствам. Это тоже, мягко говоря, вызывает большое количество вопросов», — обратил внимание адвокат.

Он добавил, что в рамках рассмотрения гражданского иска суду предстоит выяснить, действительно ли приобретатель является добросовестным, и вынести решение, от которого зависит, лишится ли добропорядочная учительница квартиры или нет.

В свою очередь в рамках расследования уголовного дела следователи и суд должны ответить на другой вопрос: не являются ли как покупатели, так и риэлтор соучастниками мошеннической схемы.

«Мы в свою очередь нисколько не пытаемся надавить на суд или следствие, но одно могу сказать однозначно: мы добьемся того, чтобы и суд, и следствие по уголовному делу прошли в строгом соответствии с законом, объективно и беспристрастно», — заключил Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новой схеме мошенничества с флюорографией.