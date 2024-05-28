Все серьезно: на какие неочевидные заболевания указывает тошнота

Гастроэнтеролог Федосьина: тошнота может быть признаком опухоли головного мозга

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Почему эти симптомы нельзя игнорировать?

Тошнота появляется не только из-за отравления, переедания или беременности, это может быть симптомом серьезных заболеваний. Об этом в беседе с изданием Газета.ру сообщила гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.

«Тошнота может быть также обусловлена различными патологиями центральной нервной системы — это черепно-мозговая травма, инсульт, гипертонический криз, воспаление мозговых оболочек (энцефалит, менингит), опухоли головного мозга или его оболочек», — рассказала врач.

Кроме того, подобные симптомы характерны при наличии проблем желудочно-кишечного тракта, а именно, при гастрите, различных инфекциях, холецистите, аппендиците, панкреатите, опухоли или непроходимость кишечника.

По словам специалиста, ощущать тошноту человек может и из-за эндокринологических патологий. К ним относится сахарный диабет, поражение надпочечников и щитовидной железы.

Помимо интоксикации организма тошнота возникает в результате проблем с почками, онкологических заболеваний и приема некоторых лекарств.

Федосьина рекомендует при плохом самочувствии обратиться к врачу, а не игнорировать тошноту, чтобы не доводить до осложнений.

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