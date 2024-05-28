Песков опроверг слухи о проведении саммита по Украине в Саудовской Аравии

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Для России конференция в Швейцарии является бесперспективной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы провести конференцию по Украине в Саудовской Аравии «гипотетическими рассуждениями». Об этом он сообщил телеканалу RT.

«Речи об этом не идет в настоящий момент», — прокомментировал Песков.

По его словам, появилось много рассуждений на эту тему со ссылкой на неизвестные и «эфемерные» источники, к которым не стоит относиться серьезно.

Песков подчеркнул, что пока российское правительство видит только попытку подготовить конференцию в Швейцарии, и данное собрание считается бесперспективным в плане поиска путей урегулирования конфликта вокруг Украины.

«Собираться и серьезно обсуждать эти вопросы без участия нашей страны — абсурдно», — отметил пресс-секретарь.

Конференция в Швейцарии по Украине

Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.

В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Европейский союз собирается организовать саммит по Украине с участием России в Саудовской Аравии.