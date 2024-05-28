Почти взрослые: как и где подростки могут заработать во время летних каникул

Фото, видео: www.globallookpress.com / © uwe umstätter ; 5-tv.ru

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И какой график должен быть у школьника согласно российскому законодательству?

В России 1 июня появится перечень, в котором пропишут подходящие для подростков профессии. Известно, что их уже полсотни: курьеры, дизайнеры, помощники вожатых и журналистов. Там же обозначат, каким должен быть трудовой договор и график. Как найти работу и получить зарплату подросткам, рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Оранжерея, где почти все сотрудники — от подсобных рабочих до HR-специалистов и закупщиков — школьники. Это — петербургский эксперимент по трудоустройству молодежи.

Помидоры, огурцы, кабачки, капуста, а также несколько сотен наименований декоративных растений — все это выращено руками подростков. Все официально: график, трудовой договор и зарплата. За пятидневку со сменами по четыре часа — до 14 тысяч рублей в месяц.

«У меня есть мечта — это поступление в престижный вуз. К сожалению, мои родители тоже не вечны, и я не хочу, чтобы мои родители думали о моих проблемах», — говорит Анна Кушниренко.

А на виноградниках Севастополя на агроферме отряды школьников чеканят и подвязывают лозу, потом — собирают урожай.

«Я очень давно хотела пойти работать на какую-нибудь очень необычную работу, и когда узнала, что можно работать на виноградниках, я поняла, что вот — это мое. Просто хотелось наводить красоту!» — говорит Апполинария Дорофеева.

Больше всего предложений для школьников сейчас — в сельском хозяйстве и сфере продаж. Если верить статистике рекрутинговых платформ, то подросток летом может зарабатывать как взрослый: например, курьером или переводчиком — больше 100 тысяч рублей. Упаковщиком, программистом, мастером ногтевого сервиса — около 60 тысяч.

Но не стоит торопиться с выбором, предупреждает Дмитрий Горелкин, который пробовал расклеивать листовки и остался без денег.

«Я не смог выполнить норму. Норма была — 100 парадных за один день. Я расклеивал семь часов, и смог обклеить только 67 парадных, и мне ничего не заплатили», — говорит Дмитрий.

Работа курьером без личного транспорта и с огромными рюкзаками — физически тяжела и не каждому под силу.

Сейчас перечень запрещенных для подростков профессий в Госдуме дополняют рекомендованными. В списке пока таких — 48.

«Попадут такие как помощник журналиста, разработчик видеоигр или в принципе игр, это ребята, конечно же, курьеры, розничная торговля, помощники поваров, там с рядом ограничений для ребят», — говорит первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике Госдумы РФ Михаил Киселев.

В Пермском крае молодые работники на подхвате у медперсонала. Школьники заполняют первичные карточки пациентов.

«Ребята нам помогали и анкетировать при проведении диспансеризации лиц старшего возраста, и за руку их водили. Вклад ребят был вообще бесценен», — говорит заведующая отделением медицинской профилактики и центром здоровья Краевой больницы имени Вагнера Ирина Кучева.

А крупные коммерческие компании хотят воспитывать свои кадры.

«Мы не просто к себе нанимаем ребят и их трудоустраиваем, но мы их обучаем, погружаем в корпоративную культуру, учим работать в команде. В общем, уже на этом этапе готовим и растим свои будущие профессиональные кадры», — говорит директор по персоналу компании «2ГИС» Екатерина Шахова.

Но эксперты предупреждают: за первыми трудовыми шагами ребенка должны следить родители. Только официальный трудовой договор и подходящий подростку график: с 14 до 16 лет школьник может работать не больше двух с половиной часов в день, с 16 до 18 лет — не больше четырех часов. Искать вакансии при этом надежнее через центры занятости населения, а не в сети.