Аэропорт Элисты возобновил работу после долгого перерыва

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Полеты были приостановлены в целях безопасности после начала СВО.

В аэропорту Элисты встретили первый рейс. Воздушная гавань была закрыта с началом специальной военной операции. За это время он серьезно преобразился: терминал стал современным, а сама воздушная гавань теперь сможет принимать гораздо больше самолетов. Это означает и приток туристов в республику. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал подробности.

Пожарные машины по команде авиадиспетчера создают водную арку — это такой авиационный салют. В аэропорту столицы Калмыкии приземлился первый за долгое время самолет.

«Элиста» — первый аэропорт, который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности. С первого дня проведения СВО аэропорты в приграничных регионах закрылись.

С 24 февраля 2022 года аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты приостановили работу.

Пользуясь вынужденным простоем, закрытый аэропорт в Элисте решили реконструировать. Так, в2023 году в пассажирском терминале сделали капитальный ремонт. За счет этого удалось увеличить пропускную способность — до 100 пассажиров в час.

«Мы дополнительно поставили четыре стойки. Сейчас мы можем в час пропускать 100 человек, одновременно обслуживать два рейса параллельно», — говорит директор аэропорта Максим Петрухин.

На табло пока значится одна строчка — из Элисты дважды в неделю Red Wings выполняет рейсы в подмосковный Жуковский. В июне начнет летать и «Аэрофлот». Уже ведутся переговоры с перевозчиками об открытии новых маршрутов. Возможно, летом появятся рейсы в Сочи и Казань.

Все прилетевшие сегодня в Элисту выходят из самолета с улыбками. Прямой рейс из Москвы они ждали больше двух лет.

Первый самолет в Элисте встречают согласно местным традициям. Экипажу преподносят национальный белый шарф — хадак, который здесь является символом чистоты помыслов и благих пожеланий.

Аэропорт открыли, но есть строгое условие: все самолеты из Элисты теперь должны следовать определенным, наиболее безопасным, маршрутом.

Теперь при полетах приходится огибать значительную часть воздушного пространства на юге России. Если раньше самолет в Москву летел час 45 минут, то теперь полет займет более трех часов, от Волгограда, через Астрахань и Каспийское море.

Борт сегодня выполнит рейс обратно в Москву. Для Данзана Дентелинова и его матери это — долгожданный полет: они летят на операцию.

Раньше жителям Калмыкии приходилось ехать на автобусе до Волгограда и уже оттуда на самолете добираться до Москвы. Дорога занимала десять часов. Сегодня прямой рейс — три часа полета за те же деньги.