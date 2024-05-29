Иногда созваниваются: как изменились отношения солиста «На-На» Жеребкина с Алибасовым

Фото, видео: Усманов Замир / ТАСС; 5-tv.ru

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Звездная команда уже давно работает без продюсера.

Отношения участников группы «На-На» и их продюсера Бари Алибасова уже давно изменились не в лучшую сторону. По сути команда из трех человек работает самостоятельно, без контроля заслуженного артиста РФ, который ушел на пенсию и сейчас занимается своим здоровьем.

Один из солистов группы Вячеслав Жеребкин поделился с 5-tv.ru, как сейчас себя чувствует Бари Алибасов и рассказал, поддерживают ли они дружбу и общение.

«Бари чувствует себя соответственно возрасту», — сказал певец.

По его словам, Алибасов полностью посвятил себя восстановлению и своему здоровью, за ним ухаживает его молодая жена Елена, он посещает врачей, ходит в бассейн и гуляет с собакой. Ведет максимально спокойную и размеренную жизнь.

Алибасов периодически созванивается с Жеребкиным, интересуется его делами и работой команды.

Последние несколько лет жизнь основателя популярной группы превратилась в бесконечные обследования и операции. В 2019 году его госпитализировали с тяжелым отравлением, через год он оказался в больнице из-за передозировки препарата для усиления потенции. В сентябре 2022 перенес операцию на позвоночник после неудачного падения с лестницы, а в 2024 году у него случился ишемический инсульт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин обвинил Бари Алибасова в воровстве пяти миллионов долларов.