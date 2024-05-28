Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актер поделился мыслями о важности общения детей и родителей.

Отцы часто допускают главную ошибку в общении с дочерьми, теряя с ними связь в раннем возрасте, а потом не могут вновь наладить контакт. Об этой деликатной теме рассуждал актер Александр Петров в интервью 5-tv.ru.

В России состоялась премьера фильма «Лед-3», где артист исполнил главную роль. Тема о важности отношений отцов и дочерей прошла в повествовании картины красной нитью, и у артиста была возможность вжиться в роль родителя и прочувствовать своего героя.

Своих детей у Петрова пока нет, зато уже есть свое видение на воспитание ребенка.

«Часто папы упускают дочек и потом не общаются с ними годами. Потом эта дочь вырастает и уже не узнает папу. Она уже не понимает, папа ли это. Отец же, в свою очередь, тоже не понимает, как с дочерью разговаривать», — считает Петров.

При этом, по его мнению, именно в подростковом возрасте дочери очень нужен отец. Когда же связь между ними теряется, ребенку уже сложно потом будет обратиться к отцу и рассказать о своих проблемах. Очень важно, чтобы отец оставался другом, уверен Петров.

Более подробно о том, почему создатели фильма «Лед» решили снять третью часть, о музыкальной карьере Петров, а также о его главных жизненных принципах смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.