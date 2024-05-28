Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

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Первые машины Киев может получить до конца этого года.

Власти Бельгии намерены поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Такое заявление сделала министр иностранных дел королевства Аджа Лябиб в эфире радиостанции Bel RTL.

«Бельгия обязуется передать Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году», — сказала она.

Министр также добавила, что первые истребители, вероятно, будут переданы до конца 2024 года.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дания пообещала Украине F-16 в воздухе через месяц. Вместе с тем премьер-министр королевства Метте Фредериксен призвала активнее помогать Незалежной.