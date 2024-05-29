«Сюрпризы судьбы»: как солист «На-На» Жеребкин женился на фанатке

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Удивительно, но пара счастлива вместе уже 14 лет.

Певица Ольга Лаки устроила настоящую вечеринку на теплоходе в честь своего дня рождения. Среди гостей было много знаменитостей, в том числе и солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин. На мероприятии он поделился с 5-tv.ru, как встретил свою вторую жену Татьяну.

Многие фанатки хоть раз представляли, как знакомились с кумиром и между ними обязательно возникала любовь. Татьяне повезло ухватить билет в счастливую жизнь, но не далеко не сразу.

Судьбоносная встреча произошла в 1994 году, когда группа «На-На» была на пике популярности.

«Я периодически видел ее на наших концертах», — признался певец.

И хоть притяжения с первого взгляда не возникло, девушка всегда привлекла его своим спокойным характером. В отличие от остальных фанаток, она не кричала, не визжала и никуда не лезла. После выступлений они могли обменяться парочкой слов, но ни к чему большему это не приводило.

Такие редкие встречи происходили на протяжении нескольких лет, а потом все прекратилось. Татьяна перестала ходить на концерты, группа «На-На» отправилась в США на гастроли, а Жеребкин забыл о той скромной фанатке.

Переломным моментом стала авиакатастрофа, когда на самолете вспыхнул пожар, из-за которого вся команда могла погибнуть.

Тогда напуганная Татьяна нашла Вячеслава в социальных сетях, и они возобновили общение. На тот момент Жеребкин развелся со своей первой женой Любовью. Сначала общение было дружеским, а через полгода артист с Татьяной встретились в реальности. Все обернулось тем, что пара в браке уже 14 лет.

Никто из них не мог подумать, что общение после выступлений может обернуться крепким союзом.

«Сюрпризы судьбы бывают разными», — улыбнулся певец.

Сейчас у пары четверо детей: трое сыновей и одна дочка. Жеребкин себя полностью посвящает семье и счастлив быть многодетным отцом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал, как изменилась его жизнь с женой после болезни сына.