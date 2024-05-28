В ФСБ заявили об отработке ядерных ударов НАТО по России

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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На днях Североатлантический альянс призывал разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием.

Североатлантический альянс отрабатывает возле границы нанесение ядерных ударов по территории России. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал он.

Кулишов добавил, что в этой связи необходимо принять адекватные меры по защите и охране рубежей.

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить ВСУ бить по территории России с применением западного оружия. По его словам, украинские войска стремительно теряют позиции в Харьковской области.

В ответ на этот призыв пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блок напрямую вовлечен в конфликт на Украине, он находится в прямой конфронтации с Россией. НАТО не просто повышает градус эскалации, но и впадает в «военный экстаз».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ФСБ сообщили о росте активности спецслужб Украины возле границ РФ. Украинская сторона действует при помощи, в первую очередь, США и Великобритании.