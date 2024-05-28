Курс на сотрудничество: Путин поздравил Алиева с днем независимости Азербайджана
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем независимости Азербайджана
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент пожелал процветания дружественному народу.
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил официальную телеграмму президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ней российский лидер поздравил зарубежного коллегу с его национальным праздником — днем независимости Азербайджана.
«Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента России.
Путин подчеркнул, что Азербайджан добился впечатляющих успехов в области социально-экономического развития, благодаря чему он пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и принимает активное участие в решении общемировых проблем.
Президент также добавил, что искренне желает лично Ильхаму Алиеву здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана счастья и процветания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком составе.