«Дома просто исчезли»: более 20 человек погибли во время мощного торнадо в США

В США погибли более 20 человек во время мощного торнадо

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Ernest Coleman; 5-tv.ru

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Стихия бушует в южных штатах страны.

В США устраняют последствия мощного торнадо, который обрушился на центральные штаты страны.

Удар стихии пришелся на Техас, Оклахому, Кентукки и Арканзас. По последним данным, его жертвами стали более 20 человек, в том числе, четверо детей. Разрушены десятки домов, еще сотни остались без электричества. Корреспондент «Известий» Денис Воробьев оценил масштабы бедствия.

Центральная часть США практически превратилась в руины. Повсюду — обломки зданий, жилых домов, фрагменты автомобилей. Смертоносный ураган в США унес жизни 23 человек. И это, возможно, не последняя цифра. Спасатели разбирают завалы в пострадавших регионах.

«Завыли сирены, и я спустила детей в подвал, а потом отключилось электричество и начался сильный ветер. Я укрыла детей одеялом. А через несколько секунд наш дом обрушился. Мы были прямо там, где стиральная машина и сушилка. Дети остались целы и невредимы. К счастью, отделались только ушибами и синяками», — говорит жительница Гринфилда Виктория Тернер.

Волна штормов пронеслась по всей южной полосе: Техас, Оклахома, Арканзас и Кентуки. Сотни тысяч американцев остались без электричества. Невозможно было даже дозвониться в экстренные службы.

Постройки складывались за секунды, будто карточный домик, вспоминают очевидцы.

«Все это были дома. Они просто исчезли! Разрушений очень много», — говорит Джон Кроуфорд.

Стены тряслись, крыши срывало, штормовые вихри сносили все на своем пути. Порывы ветра достигали более 100 километров в час.

«Мы почувствовали, как торнадо ударил по дому, и почувствовали, как он втягивает воздух через стены и окна. Я начал беспокоиться за брата, потому что его дом был в самом центре», — говорит Джастин Херст.

Жителям рекомендовали временно покинуть опасные районы. Помимо шторма, синоптики предупреждают также о палящей жаре, в ряде штатов, наоборот, обещают ливни и град размером с мячи для пинг-понга.

В штате Колорадо местный житель погиб от удара молнии. Стихия унесла и поголовье скота. А тем, кто в этот момент находился на улице, приходилось буквально лавировать между падающими деревьями.

«Мои зять, дочь и внучка ехали в машине по Дорси-Лейн, когда начался ураган. Деревья валились налево и направо, они повредили линии электропередачи. Моим родным не сразу удалось добраться до дома», — говорит местный житель Джим Мартин.

На то, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру, уйдет не мало времени, сил и средств. Жители стараются помогать друг другу, общими усилиями восстанавливать дома.

В зоне риска сейчас остаются больше 100 миллионов человек. В эфире местных телеканалов уже прозвучало экстренное предупреждение: торнадо направляется на северо-восток страны, к столице США Вашингтону.