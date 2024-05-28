«Самый провоенный политик»: в Венгрии обвинили главу МИД Литвы в агрессии

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Будапешт, как и прежде, выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. В отличие от других европейских стран.

Главу литовского МИД раскритиковал его венгерский коллега Петер Сийярто. Он назвал Габриелюса Ландсбергиса крайне провоенным политиком с весьма агрессивным стилем общения.

«Литовский коллега — это провоенный политик. На мой взгляд, один из самых провоенных политиков среди глав МИД стран ЕС. Сегодня у нас с ним была жесткая дискуссия в Брюсселе. Потому что, кто бы ни кричал на меня, как бы агрессивно себя ни вел, я остаюсь сторонником мира. Мы, венгры, не поддерживаем ни одну меру, которая еще больше увеличивает угрозу эскалации войны», — подчеркнул Сийярто.

Сийярто также призвал литовских избирателей на выборах в Европарламент голосовать за тех кандидатов, чья повестка нацелена на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Так венгерский дипломат отреагировал на призыв Ландсбергиса к Евросоюзу обратить внимание на Будапешт, который блокирует до 40% решений объединения по Украине. В частности, Венгрия наложила вето на резолюцию Зеленского.