В Петербурге звезда шоу «Пацанки» избила молотком соседа из-за шума во дворе

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker / Anju; Из открытых источников; 5-tv.ru

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Мужчине потребовалась помощь медиков. В главке МВД России подтвердили случившееся.

Участница третьего сезона шоу «Пацанки» Александра Петрова напала с молотком на пьяного соседа, сидящего во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге. Девушка нанесла несколько ударов, после которых мужчине потребовалась скорая помощь. Информацию подтвердили 5-tv.ru в ГУ МВД России по Петербургу.

Случилось все возле дома на проспекте Народного Ополчения. Момент с избиением попал на камеры домофона, видео уже распространилось в сети. На кадрах видно, что возле подъезда сидит шумная компания. Петрова, находящаяся в доме, вступила в словесную перепалку с одним из мужчин. Девушка при этом кидала много угроз с требованием, чтобы компания ушла подальше от подъезда.

Через время Петрова выбежала с молотком из подъезда на улице и целенаправленно начала бить по спине и голове мужчину, с которым прежде поругалась. После случившегося слегка нетрезвого пострадавшего увезли медики с подозрением на сотрясение мозга. Он уже написал заявление в полицию.

К настоящему моменту, как уточнили в главке МВД, полиция опросила и уже отпустила Александру Петрову. Материалы зарегистрированы, в дальнейшем будет приниматься процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Одессе сотрудник военкомата избил девушку. У пострадавшей сильные ушибы ног и рассечение на голове. Никаких официальных комментариев о жестких действиях военкомов не последовало. Случаи беспредела силовиков участились на фоне ужесточения мобилизации на Украине.