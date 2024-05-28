В Петербурге звезда шоу «Пацанки» избила молотком соседа из-за шума во дворе
Участница шоу «Пацанки» Петрова в Петербурге избила молотком шумного соседа
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker / Anju; Из открытых источников; 5-tv.ru
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Мужчине потребовалась помощь медиков. В главке МВД России подтвердили случившееся.
Случилось все возле дома на проспекте Народного Ополчения. Момент с избиением попал на камеры домофона, видео уже распространилось в сети. На кадрах видно, что возле подъезда сидит шумная компания. Петрова, находящаяся в доме, вступила в словесную перепалку с одним из мужчин. Девушка при этом кидала много угроз с требованием, чтобы компания ушла подальше от подъезда.
Через время Петрова выбежала с молотком из подъезда на улице и целенаправленно начала бить по спине и голове мужчину, с которым прежде поругалась. После случившегося слегка нетрезвого пострадавшего увезли медики с подозрением на сотрясение мозга. Он уже написал заявление в полицию.
К настоящему моменту, как уточнили в главке МВД, полиция опросила и уже отпустила Александру Петрову. Материалы зарегистрированы, в дальнейшем будет приниматься процессуальное решение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Одессе сотрудник военкомата избил девушку. У пострадавшей сильные ушибы ног и рассечение на голове. Никаких официальных комментариев о жестких действиях военкомов не последовало. Случаи беспредела силовиков участились на фоне ужесточения мобилизации на Украине.