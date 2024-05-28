Рогов сообщил о хранении оружия ВСУ в поврежденном здании аэропорта Запорожья

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Генпрокуратура Украины прежде заявила о разрушении терминала воздушной гавани.

Украинские боевики хранили оружие и боеприпасы в международном аэропорту города Запорожье, который находится под контролем киевского режима. Об этом в Telegram-канале сообщил сопредседатель координационнального совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Повреждено здание, в котором боевики ВСУ хранили оружие и боеприпасы», — написал он.

Рогов подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине аэропорт Запорожья не использовался для нужд гражданской авиации.

Прежде офис генпрокурора Украины в Telegram-канале заявил о разрушении терминала аэропорта Запорожья. Отмечается, что в здание попала ракета, произошло это 25 мая.

Минобороны РФ не комментировали эту информацию. Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские саперы обнаружили в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием. Тайник замаскировали в подвале частного дома.