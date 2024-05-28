Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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ВС РФ нанесли удар по очередному военному объекту, подконтрольному ВСУ.

Генеральная прокуратура Украины заявила, что на подконтрольном Киеву аэропорту города Запорожья ВС РФ полностью уничтожен терминал — в него попала ракета. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

«Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — говорится в сообщении.

В поврежденном здании аэропорта Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранили боеприпасы и оружие, подчеркнул председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Рогов отметил и то, что аэропорт в Запорожье не использовался гражданской авиацией. В то же время в Минобороны РФ ни раз подчеркивали, что российские войска наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские штурмовые части продолжают выдавливать ВСУ из Запорожской области.