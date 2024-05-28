Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка.

В Адыгее трехлетняя девочка заживо сгорела в машине, пока ее родители собирали клубнику в поле в ауле Бжедугхабль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

«В Гиагинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Республике Адыгея поступило сообщение о гибели трехлетнего ребенка в результате возгорания автомобиля на одном из полей в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, родители вместе с маленьким ребенком поехали собирать клубнику на поле. Девочку оставили в салоне автомобиля. В какой-то момент машина загорелась. В результате происшествия ребенок скончался.

По данному факту организована доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

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