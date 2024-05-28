«Представители величайшего поколения»: Байден заявил, что это США спасли мир от фашизма

Байден: это США спасли мир от фашизма и победили во Второй мировой войне

Фото, видео: Reuters / Elizabeth Frantz; 5-tv.ru

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Роль СССР во Второй мировой войне американский лидер решил не упоминать.

Джо Байден внезапно приписал именно США главную роль в победе во Второй мировой войне. Глава Белого дома заявил, что это американские солдаты в одиночку спасли мир от фашизма.

Такой тезис он озвучил в ходе своего выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти.

«Нас окружают могилы павших героев каждого крупного конфликта в истории, которые отстаивали нашу независимость, сохраняли нашу страну, побеждали фашизм, создавали мощные международные союзы, выкованные в огне двух мировых войн. Солдаты, представители величайшего поколения, которых мы будем вспоминать на следующей неделе, высадились на пляже Нормандии 80 лет назад, освободили целый континент и буквально спасли мир!» — заявил Байден.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россию не пригласили на празднование 80-летия со дня высадки союзников в Нормандии, о чем представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что на Западе не в первый раз манипулируют проблематикой, которая связана как с историей, так и с памятью. По ее мнению, это выглядит как «политическая игра» со стороны западных партнеров, которые ни во что не ставят и другие сферы — от спорта до культуры.