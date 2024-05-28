Экипаж Ка-52М ударил по технике и живой силе ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз экипаж вертолета Ка-52М ударил по замаскированной технике и живой силе украинских нацистов в зоне конфликта.

Экипаж армейской авиации с помощью неуправляемых ракет нанес удар по позициям противника. После был выполнен противоракетный маневр и выпущены тепловые пушки. Боевая задача была успешно решена, а вертолет вернулся на аэродром базирования. Авиационный наводчик подтвердил поражение всех целей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.