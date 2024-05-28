Умер ошибочно «похороненный» месяц назад актер из «Покаяния» Тристан Саралидзе

Фото: Кадр из к/ф «Самые быстрые в мире», режиссер Георгий Матарадзе, 1985г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сердце артиста, боровшегося с тяжелой болезнью, остановилось на 69-м году жизни.

Умер актер грузинского происхождения Тристан Саралидзе, которого по ошибке СМИ «похоронили» еще месяц назад. Его сердце остановилось на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Печальное известие сообщила пресс-служба грузинского правительства.

«Выражаю скорбь в связи со смертью актера грузинского театра и кино Тристана Саралидзе. Тристан Саралидзе сумел добиться всеобщей любви благодаря своему таланту и актерскому мастерству. Сочувствую семье Тристана Саралидзе, близким и коллегам», — процитировала пресс-служба правительства слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Саралидзе известен по роли докладчика на балконе в культовом фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Также российскому зрителю он может быть знаком по роли в советском фильме «Приказано взять живым». Кроме того, в 2003 году актер сыграл роль Арсена в литовско-российском сериале «Литовский транзит».

Славу в родной стране принес ему фильм режиссеров Георгия Шенгелая и Михаила Чиаурели 1980 года «Девушка со швейной машинкой». Там он сыграл роль Гивило.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти композитора картин Disney Ричарда Шермана.