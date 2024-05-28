Докатились: в Госдуме одобрили штрафы для самокатчиков

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

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За езду в нетрезвом виде придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей.

В Госдуме ужесточают наказания для самокатчиков, а многие штрафы вводят впервые. Свое одобрение уже дал профильный комитет.

Теперь требования такие же, как к водителям. Например, за управление в нетрезвом виде — штраф до 30 тысяч рублей. Если произошло ДТП, и самокатчик сбежал — пять тысяч. Столько же придется заплатить за нарушение скоростного режима.

Не менее доходной статьей станут любители покататься на самокатах вдвоем или втроем. На первый раз — две тысячи, дальше прогрессивная шкала.

Это еще не полный список нарушений, его вполне могут расширить. А платить придется не только тем, кто на самокатах, но и всем пользователям так называемых СИМов, сюда же входят электровелосипеды и моноколеса.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция изъяла более 5,5 тысячи электросамокатов в Ленобласти.